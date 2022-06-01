Selskapsoversikt
Clear Capital
Clear Capital Lønninger

Clear Capitals lønnsområde varierer fra $44,880 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $150,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Clear Capital. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $150K
Forretningsanalytiker
$64.3K
Kundeservice
$44.9K

Produktsjef
$141K
Teknisk programsjef
$137K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Clear Capital er Programvareingeniør med en årlig total kompensasjon på $150,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Clear Capital er $136,554.

