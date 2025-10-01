Selskapskatalog
Clark Associates
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Clark Associates Programvareutvikler Lønninger i Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area hos Clark Associates utgjør totalt $85K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Clark Associatess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Totalt per år
$85K
Nivå
Mid
Grunnlønn
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Clark Associates?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $138,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Clark Associates for Programvareutvikler rollen in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area er $80,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Clark Associates

Relaterte selskaper

  • Uber
  • Tesla
  • Flipkart
  • Databricks
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser