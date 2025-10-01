Selskapskatalog
Clarivate Analytics
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Delhi Area

Clarivate Analytics Programvareutvikler Lønninger i Greater Delhi Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Delhi Area hos Clarivate Analytics utgjør totalt ₹915K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Clarivate Analyticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Totalt per år
₹915K
Nivå
L1
Grunnlønn
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Clarivate Analytics?

₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Clarivate Analytics in Greater Delhi Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,644,655. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Clarivate Analytics for Programvareutvikler rollen in Greater Delhi Area er ₹914,804.

