Selskapskatalog
Clarivate Analytics
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Bengaluru

Clarivate Analytics Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Clarivate Analytics utgjør totalt ₹1.25M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Clarivate Analyticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.25M
Nivå
L1
Grunnlønn
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Clarivate Analytics?

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.62M+ (noen ganger ₹26.16M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Clarivate Analytics in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,162,186. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Programvareutvikler role in Greater Bengaluru is ₹1,009,902.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Clarivate Analytics

Relaterte selskaper

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser