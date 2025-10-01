Selskapskatalog
Clarivate Analytics
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Dataforsker Lønninger i Greater Barcelona Area

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in Greater Barcelona Area hos Clarivate Analytics utgjør totalt €71.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Clarivate Analyticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€71.2K
Nivå
Senior
Grunnlønn
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Clarivate Analytics?

€142K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig €26.6K+ (noen ganger €266K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataforsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €77,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Dataforsker role in Greater Barcelona Area is €72,610.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Clarivate Analytics

Relaterte selskaper

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser