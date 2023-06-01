Selskapskatalog
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Lønninger

Clarity Software Solutionss lønn varierer fra $63,700 i total kompensasjon per år for en Programleder på laveste nivå til $140,700 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Clarity Software Solutions. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programleder
$63.7K
Programvareutvikler
$141K
Løsningsarkitekt
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Ofte stilte spørsmål

El puesto con mayor remuneración reportado en Clarity Software Solutions es Programvareutvikler at the Common Range Average level con una compensación total anual de $140,700.
La compensación total anual mediana reportada en Clarity Software Solutions es $137,200.

