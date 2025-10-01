Selskapskatalog
Clari
Clari Programvareutviklingsleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Clari utgjør totalt $272K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Claris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Totalt per år
$272K
Nivå
M2
Grunnlønn
$272K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
9 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Clari?

$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Clari er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Clari er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Clari in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $422,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Clari for Programvareutviklingsleder rollen in San Francisco Bay Area er $263,500.

Andre ressurser