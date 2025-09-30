Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Clari varierer fra ₹2.31M per year for L1 til ₹7.55M per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹4.38M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Claris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Clari er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
