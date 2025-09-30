Selskapskatalog
Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area hos CityBase utgjør totalt $106K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CityBases totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Totalt per år
$106K
Nivå
L1
Grunnlønn
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos CityBase?

$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos CityBase in Greater Chicago Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $107,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CityBase for Løsningsarkitekt rollen in Greater Chicago Area er $106,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for CityBase

