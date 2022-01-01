Selskapskatalog
Citrix
Citrix Lønninger

Citrixs lønn varierer fra $25,125 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $224,420 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Citrix. Sist oppdatert: 10/17/2025

Programvareutvikler
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Produktleder
Median $220K
Programvareutviklingsleder
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Markedsføring
Median $182K
Løsningsarkitekt
Median $123K

Cloud Architect

Forretningsanalytiker
$121K
Kundeservice
$25.1K
Kundesuksess
$63.6K
Dataanalytiker
$25.3K
Dataforskningsleder
$94.4K
Dataforsker
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Ledelsesrådgiver
$189K
Markedsføringsoperasjoner
$111K
Produktdesigner
$180K
Produktdesignleder
$224K
Programleder
$148K
Salgsingeniør
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Teknisk programleder
$79.2K
Teknisk forfatter
$28.2K
Opptjeningsplan

33.33%

ÅR 1

33.33%

ÅR 2

33.33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Citrix er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.33% opptjenes i 1st-ÅR (33.33% årlig)

  • 33.33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.33% årlig)

  • 33.33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.33% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Citrix er Produktdesignleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $224,420. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Citrix er $102,458.

