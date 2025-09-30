Selskapskatalog
CitiusTech
CitiusTech Programvareutvikler Lønninger i Philadelphia Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Philadelphia Area hos CitiusTech utgjør totalt $85.5K per year for Software Engineer I. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area utgjør totalt $86K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CitiusTechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
$85.5K
$85.5K
$0
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos CitiusTech?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at CitiusTech in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $107,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Programvareutvikler role in Philadelphia Area is $85,000.

Andre ressurser