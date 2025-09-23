Selskapskatalog
Citadel
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Trader

  • Alle Trader lønninger

Citadel Trader Lønninger

Trader-mediankompensasjonspakken in United States hos Citadel utgjør totalt $375K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
Totalt per år
$375K
Nivå
-
Grunnlønn
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$225K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
0 År
Hva er karrierenivåene hos Citadel?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Trader tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ jobFamilies.Trader ที่ Citadel in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $600,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Citadel สำหรับตำแหน่ง jobFamilies.Trader in United States คือ $375,000

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Citadel

Relaterte selskaper

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser