Programvareutvikler-kompensasjon in United Kingdom hos Citadel varierer fra £197K per year for L1 til £300K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £286K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
