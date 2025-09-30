Selskapskatalog
Citadel
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Singapore

Citadel Programvareutvikler Lønninger i Singapore

Programvareutvikler-kompensasjon in Singapore hos Citadel utgjør totalt SGD 238K per year for L2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Singapore utgjør totalt SGD 224K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
SGD 211K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Citadel?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Kvantitativ Utvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Citadel in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 268,093. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Citadel for Programvareutvikler rollen in Singapore er SGD 223,694.

