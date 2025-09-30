Programvareutvikler-kompensasjon in New York City Area hos Citadel varierer fra $408K per year for L1 til $643K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $570K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
