Citadel
Citadel Programvareutvikler Lønninger i New York City Area

Programvareutvikler-kompensasjon in New York City Area hos Citadel varierer fra $408K per year for L1 til $643K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $570K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Kvantitativ Utvikler

Ofte stilte spørsmål

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Programvareutvikler w Citadel in New York City Area wynosi rocznie $875,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Citadel dla stanowiska Programvareutvikler in New York City Area wynosi $500,000.

