Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Chicago Area hos Citadel varierer fra $290K per year for L1 til $553K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $400K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
