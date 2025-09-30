Selskapskatalog
Citadel
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Chicago Area

Citadel Programvareutvikler Lønninger i Greater Chicago Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Chicago Area hos Citadel varierer fra $290K per year for L1 til $553K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $400K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Citadel?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Kvantitativ Utvikler

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Citadel in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $645,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Programvareutvikler role in Greater Chicago Area is $410,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Citadel

Relaterte selskaper

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser