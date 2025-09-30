Dataforsker-kompensasjon in New York City Area hos Citadel varierer fra $301K per year for L1 til $625K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $291K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
