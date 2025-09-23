Selskapskatalog
Citadel
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker lønninger

Citadel Dataanalytiker Lønninger

Dataanalytiker-mediankompensasjonspakken in United States hos Citadel utgjør totalt $370K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Totalt per år
$370K
Nivå
Analyst
Grunnlønn
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Citadel?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Citadel in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $515,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Citadel for Dataanalytiker rollen in United States er $305,000.

