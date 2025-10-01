Selskapskatalog
Cisco
Cisco Finansanalytiker Lønninger i Raleigh-Durham Area

Finansanalytiker-mediankompensasjonspakken in Raleigh-Durham Area hos Cisco utgjør totalt $116K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ciscos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Totalt per år
$116K
Nivå
L8
Grunnlønn
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Cisco?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Cisco er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Finansanalytiker at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Finansanalytiker role in Raleigh-Durham Area is $104,860.

Andre ressurser