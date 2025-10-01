Selskapskatalog
Cisco
Cisco Forretningsoperasjoner Lønninger i India

Sist oppdatert: 10/1/2025

₹13.94M

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Cisco er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos Cisco in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,615,914. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cisco for Forretningsoperasjoner rollen in India er ₹1,618,003.

Andre ressurser