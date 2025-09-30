Selskapskatalog
CircleCI
CircleCI Programvareutvikler Lønninger i Greater Toronto Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Toronto Area hos CircleCI varierer fra CA$168K per year for E2 til CA$191K per year for E3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$187K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CircleCIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Inngangsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos CircleCI er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$225,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Programvareutvikler role in Greater Toronto Area is CA$171,561.

