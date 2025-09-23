Selskapskatalog
CircleCI
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Salg

  • Alle Salg lønninger

CircleCI Salg Lønninger

Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in United States hos CircleCI varierer fra $230K til $321K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CircleCIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$248K - $289K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$230K$248K$289K$321K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Salg innrapporteringers hos CircleCI for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos CircleCI er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Salg tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos CircleCI in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $321,300. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CircleCI for Salg rollen in United States er $229,500.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for CircleCI

Relaterte selskaper

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser