CircleCI
CircleCI Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Netherlands hos CircleCI varierer fra $51.9K til $73.6K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CircleCIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$58.9K - $69.8K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos CircleCI er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

