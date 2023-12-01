Selskapskatalog
Circle Logistics
Circle Logistics Lønninger

Circle Logisticss lønn varierer fra $22,425 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $85,425 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Circle Logistics. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Kundeserviceoperasjoner
$22.4K
Dataanalytiker
$50.3K
Dataforsker
$50.3K

Programvareutvikler
$70.4K
Teknisk programleder
$85.4K
Mangler din tittel?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Circle Logistics er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $85,425. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Circle Logistics er $50,250.

Andre ressurser