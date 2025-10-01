Selskapskatalog
Circle K
Circle K Dataforsker Lønninger i Phoenix Area

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in Phoenix Area hos Circle K utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Circle Ks totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Totalt per år
$120K
Nivå
1
Grunnlønn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Circle K?

$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Circle K in Phoenix Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $131,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Circle K for Dataforsker rollen in Phoenix Area er $117,500.

