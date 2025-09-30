Selskapskatalog
Cinven
Cinven Programvareutvikler Lønninger i Cincinnati Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Cincinnati Area hos Cinven utgjør totalt $83K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cinvens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
Totalt per år
$83K
Nivå
L1
Grunnlønn
$83K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Cinven?

$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programvareutvikler v Cinven in Cincinnati Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $148,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cinven pre pozíciu Programvareutvikler in Cincinnati Area je $83,000.

