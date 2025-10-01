Selskapskatalog
Cimpress Programvareutvikler Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Programvareutvikler-kompensasjon in Mumbai Metropolitan Region hos Cimpress varierer fra ₹1.35M per year for PR1 til ₹3.6M per year for PR3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mumbai Metropolitan Region utgjør totalt ₹2.29M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cimpresss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
PR1
(Inngangsnivå)
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Cimpress er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programvareutvikler sa Cimpress in Mumbai Metropolitan Region ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,604,757. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cimpress para sa Programvareutvikler role in Mumbai Metropolitan Region ay ₹2,294,568.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Cimpress

