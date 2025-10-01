Selskapskatalog
Cimpress
Cimpress Produktleder Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Produktleder-mediankompensasjonspakken in Mumbai Metropolitan Region hos Cimpress utgjør totalt ₹5.65M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cimpresss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
Totalt per år
₹5.65M
Nivå
PR3
Grunnlønn
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Cimpress?

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.14M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Cimpress er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Cimpress in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹11,527,837. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cimpress for Produktleder rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹5,647,991.

Andre ressurser