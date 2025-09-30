Selskapskatalog
Ciklum
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Wroclaw Metropolitan Area

Ciklum Programvareutvikler Lønninger i Wroclaw Metropolitan Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Wroclaw Metropolitan Area hos Ciklum utgjør totalt PLN 324K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Wroclaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 264K. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
(Inngangsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Vis 1 flere nivåer
PLN 600K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Ciklum?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Programvareutvikler در Ciklum in Wroclaw Metropolitan Area برابر کل دستمزد سالانه PLN 386,759 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ciklum برای نقش Programvareutvikler in Wroclaw Metropolitan Area برابر PLN 263,995 است.

