Selskapskatalog
Ciklum
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Poland

Ciklum Programvareutvikler Lønninger i Poland

Programvareutvikler-kompensasjon in Poland hos Ciklum utgjør totalt PLN 313K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 291K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ciklums totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
(Inngangsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

PLN 600K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig PLN 112K+ (noen ganger PLN 1.12M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Ciklum?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Programvareutvikler katika Ciklum in Poland kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa PLN 386,759. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Ciklum kwa jukumu la Programvareutvikler in Poland ni PLN 290,837.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ciklum

Relaterte selskaper

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser