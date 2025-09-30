Programvareutvikler-kompensasjon in Poland hos Ciklum utgjør totalt PLN 313K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 291K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ciklums totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
