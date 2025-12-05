Selskapskatalog
Cigna
Cigna Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in United States hos Cigna varierer fra $168K til $240K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cignas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$193K - $226K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$168K$193K$226K$240K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Cigna er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Cigna in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $239,850. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cigna for Datavitenskap-leder rollen in United States er $168,100.

