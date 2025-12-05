Selskapskatalog
Cigna
Forretningsutvikling-mediankompensasjonspakken in United States hos Cigna utgjør totalt $216K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cignas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Median Pakke
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Totalt per år
$216K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$138K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$28K
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Cigna?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Cigna er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Cigna in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $292,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cigna for Forretningsutvikling rollen in United States er $208,760.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.