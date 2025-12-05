Forretningsanalytiker-kompensasjon in United States hos Cigna varierer fra $84.5K per year for Senior Analyst til $168K per year for Senior Advisor. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $85K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cignas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Cigna er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
