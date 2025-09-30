Selskapskatalog
Ciena
Ciena Programvareutvikler Lønninger i United States

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Ciena varierer fra $114K per year for P1 til $204K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $130K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cienas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
(Inngangsnivå)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
Vis 2 flere nivåer
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ciena er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Ofte stilte spørsmål

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Programvareutvikler chez Ciena in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $204,210. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ciena pour le poste Programvareutvikler in United States est de $130,000.

