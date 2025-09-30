Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Ottawa Area hos Ciena varierer fra CA$98.5K per year for P1 til CA$148K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Ottawa Area utgjør totalt CA$125K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cienas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Ciena er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
