Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Ottawa Area hos Ciena varierer fra CA$98.5K per year for P1 til CA$148K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Ottawa Area utgjør totalt CA$125K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cienas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
(Inngangsnivå)
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ciena er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$168,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Programvareutvikler role in Greater Ottawa Area is CA$122,386.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ciena

