Ciena
Ciena Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Ciena varierer fra ₹1.09M per year for P1 til ₹2.24M per year for P3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹2.09M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cienas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
(Inngangsnivå)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ciena er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Ciena in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,264,959. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ciena for Programvareutvikler rollen in Greater Bengaluru er ₹1,492,512.

Andre ressurser