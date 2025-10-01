Selskapskatalog
CIBC
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

  • Greater Toronto Area

CIBC UX-forsker Lønninger i Greater Toronto Area

UX-forsker-mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area hos CIBC utgjør totalt CA$101K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CIBCs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$101K
Nivå
L7
Grunnlønn
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.2K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos CIBC?

CA$226K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig CA$42.3K+ (noen ganger CA$423K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte UX-forsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos CIBC in Greater Toronto Area ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$121,525. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CIBC for UX-forsker rollen in Greater Toronto Area er CA$96,079.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for CIBC

Relaterte selskaper

  • RBC
  • Scotiabank
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • M&T Bank
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser