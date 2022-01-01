Selskapskatalog
CI&T Lønninger

CI&Ts lønn varierer fra $17,078 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $121,295 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos CI&T. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $26.6K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Løsningsarkitekt
Median $33.9K
Dataanalytiker
$20.2K

Dataforsker
$17.1K
Personalavdeling
$95.1K
Produktdesignleder
$121K
Produktleder
$42.2K
Prosjektleder
$42K
Rekrutterer
$22.6K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

