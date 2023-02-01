Selskapskatalog
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Lønninger

Church of Jesus Christ of Latter-day Saintss lønn varierer fra $13,431 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $124,320 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $124K
Administrativ assistent
$13.4K
Kundeservice
$56.3K

Informasjonsteknolog (IT)
$45.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$75.6K
UX-forsker
$98.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $124,320. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints er $65,950.

