Chubb
Chubb Programvareutviklingsleder Lønninger i New York City Area

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos Chubb utgjør totalt $265K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chubbs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Totalt per år
$265K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos Chubb?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Chubb in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $345,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chubb for Programvareutviklingsleder rollen in New York City Area er $265,000.

