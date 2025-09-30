Selskapskatalog
Chubb
Chubb Programvareutvikler Lønninger i Mexico

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Mexico hos Chubb utgjør totalt MX$622K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chubbs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Totalt per år
MX$622K
Nivå
L1
Grunnlønn
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Chubb?

MX$3.1M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Chubb şirketindeki in Mexico Programvareutvikler pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$21,017,116 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chubb şirketinde Programvareutvikler rolü in Mexico için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$12,034,249 tutarındadır.

