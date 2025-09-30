Selskapskatalog
Chubb
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  India

Chubb Programvareutvikler Lønninger i India

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Chubb utgjør totalt ₹1.54M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chubbs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Totalt per år
₹1.54M
Nivå
L1
Grunnlønn
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹73.1K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Chubb?

₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Chubb in India sits at a yearly total compensation of ₹3,797,375. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Programvareutvikler role in India is ₹1,551,762.

