Aktuar-kompensasjon in Philadelphia Area hos Chubb utgjør totalt $79.3K per year for Actuarial Trainee. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area utgjør totalt $142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chubbs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
