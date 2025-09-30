Selskapskatalog
Chubb
Chubb Aktuar Lønninger i New York City Area

Aktuar-kompensasjon in New York City Area hos Chubb varierer fra $141K per year for Senior Actuarial Analyst til $319K per year for VP. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $155K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chubbs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Hva er karrierenivåene hos Chubb?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Aktuar at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Aktuar role in New York City Area is $127,000.

