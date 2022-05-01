Selskapskatalog
Chronograph
Chronograph Lønninger

Chronographs lønn varierer fra $59,700 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $208,950 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Chronograph. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $140K
Forretningsanalytiker
$61.2K
Finansanalytiker
$59.7K

Produktleder
$209K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Chronograph er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $208,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chronograph er $100,600.

Andre ressurser