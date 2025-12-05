Selskapskatalog
China Telecom
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Markedsføring

  • Alle Markedsføring lønninger

China Telecom Markedsføring Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføring totalkompensasjonen in China hos China Telecom varierer fra CN¥90.3K til CN¥131K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for China Telecoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$14.4K - $16.7K
China
Vanlig Område
Mulig Område
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Markedsføring innrapporteringers hos China Telecom for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos China Telecom?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Markedsføring tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos China Telecom in China ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥131,114. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos China Telecom for Markedsføring rollen in China er CN¥90,347.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for China Telecom

Relaterte selskaper

  • Amazon
  • Intuit
  • SoFi
  • Google
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.