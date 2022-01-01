Selskapskatalog
Chewy
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Chewy Lønninger

Chewys lønn varierer fra $41,392 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $557,200 for en Datavitenskap-leder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Chewy. Sist oppdatert: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Forretningsintelligenssingeniør

Forskningsviter

Datavitenskaper
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produktleder
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Programvareutviklingsleder
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produktdesigner
Median $170K

UX-designer

Finansanalytiker
Median $140K
Programleder
Median $219K
Teknisk programleder
Median $260K
Forretningsanalytiker
Median $170K
Markedsføring
Median $296K
Prosjektleder
Median $202K
Dataanalytiker
Median $157K
Forretningsoperasjonsleder
Median $128K
Personalavdeling
Median $200K
Markedsføringsoperasjoner
Median $61.3K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $230K
Forretningsoperasjoner
$112K
Forretningsutvikling
$487K
Kundeservice
$41.4K
Datavitenskap-leder
$557K
Produktdesignleder
$201K
Rekrutterer
Median $172K
Salg
$145K
Løsningsarkitekt
$251K

Dataarkitekt

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Chewy er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Chewy er Datavitenskap-leder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $557,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chewy er $204,651.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Chewy

Relaterte selskaper

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser