Chewy Lønninger

Chewys lønn varierer fra $41,392 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $557,200 for en Datavitenskap-leder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Chewy . Sist oppdatert: 11/18/2025