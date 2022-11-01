Selskapskatalog
Chess.com
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Chess.com Lønninger

Chess.coms lønn varierer fra $53,443 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $120,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Chess.com. Sist oppdatert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $120K
Forretningsanalytiker
$53.4K
Markedsføring
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Chess.com er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $120,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chess.com er $105,840.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Chess.com

Relaterte selskaper

  • Facebook
  • Apple
  • SoFi
  • Uber
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser