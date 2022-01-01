Selskapskatalog
Checkr
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Checkr Lønninger

Checkrs lønn varierer fra $73,630 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $360,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Checkr. Sist oppdatert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Fullstack Programvareutvikler

Programvareutviklingsleder
Median $351K
Kundeservice
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Dataanalytiker
$181K
Finansanalytiker
$191K
Personalavdeling
$258K
Markedsføring
$226K
Produktdesigner
Median $220K
Produktleder
Median $360K
Programleder
$122K
Rekrutterer
Median $172K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Checkr er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Checkr er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $360,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Checkr er $205,475.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Checkr

Relaterte selskaper

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser