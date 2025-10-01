Selskapskatalog
  • Lønninger
  • Ledelsesrådgiver

  • Alle Ledelsesrådgiver lønninger

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group Ledelsesrådgiver Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Ledelsesrådgiver-mediankompensasjonspakken in Northern Virginia Washington DC hos Chartis Group utgjør totalt $198K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chartis Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
Totalt per år
$198K
Nivå
-
Grunnlønn
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Chartis Group?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter Data

Bidra

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Ledelsesrådgiver at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Ledelsesrådgiver role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

